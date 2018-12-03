Агресія Кремля в Україні: Луценко хоче покарати окремих бізнесменів з Росії

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір винести на розгляд Ради нацбезпеки та оборони, членом якої він є, питання щодо запровадження санкцій проти окремих фізичних і юридичних осіб з Росії, до складу яких входять російські держкорпорації, приватні компанії та окремі підприємці через агресію Кремля.

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV.

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На переконання очільника ГПУ, воєнний стан дає, нарешті, можливість всерйоз поговорити про санкції проти російського бізнесу в Україні. Також він зауважив, що такий режим – це необхідна умова посилення обороноздатності, яку можна та потрібно зробити.

Як член РНБО я направлю лист президенту та секретарю РНБО з пропозицією, що стосується акту збройної агресії РФ проти кораблів України. Вважаю за необхідне в установленому порядку винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до окремим фізичних і юридичних осіб з Росії персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів, зокрема у вигляді блокування активів на території України. На мою думку, це блокування має тривати до закінчення окупації української території,

– підкреслив Луценко.

За його словами, це складне рішення, тому його треба серйозно проаналізувати, адже "у деяких сферах російські юридичні та фізичні особи мають просто монополію".

"Тим не менше, упевнений, що час покласти край бізнесуванню росіян у країні, на яку вони напали без оголошення війни. Це моя і юридична, і політична позиція", – додав він.

Також генпрокурор вважає, що президент підтримає запровадження таких санкцій.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.





Заборона для росіян щодо в'їзду на територію України: інфографіка

Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.