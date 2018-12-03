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      Атака Росії в Азовському морі: Україна звернулась до Міжнародної морської організації

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      Атака Росії в Азовському морі
      Атака Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 3 грудня, українська делегація в комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації висловила категоричний протест Російській Федерації через збройний напад та захоплення у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів.

      Про це повідомили у прес-службі посольства України у Великій Британії. 

      Читайте також: Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?

      Українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів, що є порушенням Конвенції ООН з морського права та двосторонніх українсько-російських угод.

      "На підтримку України висловилися делегації 34 країн-членів Міжнародної морської організації, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України", – йдеться у повідомлені.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'їзд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Що таке Міжнародна міжурядова організація (ІМО)? Це спеціалізована установа ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство. Також прийняття норм щодо забезпечення безпеки на морі та запобіганню забруднення з суден довкілля,  насамперед, морського.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Воєнний стан в Україні Анексія Криму Новини Криму ООН
      Джерело: 24 канал
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