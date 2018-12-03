22:48
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Підвищення контролю на українському кордоні: кого перевірятимуть у посиленому режимі

      1793 Читать новость на русском
      Кордон з РФ посилено контролюють
      Кордон з РФ посилено контролюють / фото з відкритих джерел

      Підвищення контролю на українському кордоні першочергово стосується повносилих чоловіків. Пропускають в Україну переважно тих, хто їде з гуманітарною, освітньою чи спортивною метою.

      Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі "Громадському".

      Читайте також: Контрольні пункти на лінії розмежування оприлюднили новий графік роботи

      У першу чергу заходи підвищеного контролю стосують повносилих чоловіків, які можуть брати активну участь у дестабілізаційних заходах на території України,
      – сказав він.

      Слободян також зазначив, що з усіма громадянами РФ прикордонники проводять додаткові бесіди. Це – вимога прикордонного контролю другого рівня.

      Так, речник Держприкордонслужби наголосив, що від 26 листопада в Україну не пустили понад 600 громадян РФ. Окрім цього, кількість росіян, які їдуть в Україну різко зменшилась після запровадження воєнного стану. Так, до 26 листопада в Україну щоденно приїжджали близько 5 тисяч громадян РФ, тепер – 1300 – 1400. Більшість із них – 75% – жінки, діти та люди похилого віку.

      прикордонники Держприкордонслужба росіяни кордонвоєнний стан
      Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам РФ: кого все ж пускатимуть

      За словами Слободяна, пропускають в Україну переважно тих осіб, які їдуть з гуманітарною, освітньою чи спортивною метою.

      "Якщо є будь-які сумніви, людина подає недостовірну інформацію, або його мета не та, яку він офіційно декларує, прикордонники в межах повноважень приймають рішення про непропуск", – наголосив Слободян.

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Заборона в’їзду росіянам в Україну Україна – Росія Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Нардепи не зможуть відкликати свої голоси за реструктуризацію кредитів
      3 липня 2015 , 11:15
      Заборона громадянам РФ в’їзду в Україну: як змінилася ситуація у пунктах пропуску
       сьогодні , 12:12
      Італія оголосила заявку на матч проти України – є гучне повернення та дебютант
       5 жовтня , 16:35
      Що потрібно перевірити в авто восени: клопоти з електрикою
       6 жовтня , 09:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук