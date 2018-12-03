Підвищення контролю на українському кордоні: кого перевірятимуть у посиленому режимі

Підвищення контролю на українському кордоні першочергово стосується повносилих чоловіків. Пропускають в Україну переважно тих, хто їде з гуманітарною, освітньою чи спортивною метою.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі "Громадському".

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У першу чергу заходи підвищеного контролю стосують повносилих чоловіків, які можуть брати активну участь у дестабілізаційних заходах на території України,

– сказав він.

Слободян також зазначив, що з усіма громадянами РФ прикордонники проводять додаткові бесіди. Це – вимога прикордонного контролю другого рівня.

Так, речник Держприкордонслужби наголосив, що від 26 листопада в Україну не пустили понад 600 громадян РФ. Окрім цього, кількість росіян, які їдуть в Україну різко зменшилась після запровадження воєнного стану. Так, до 26 листопада в Україну щоденно приїжджали близько 5 тисяч громадян РФ, тепер – 1300 – 1400. Більшість із них – 75% – жінки, діти та люди похилого віку.



Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам РФ: кого все ж пускатимуть

За словами Слободяна, пропускають в Україну переважно тих осіб, які їдуть з гуманітарною, освітньою чи спортивною метою.

"Якщо є будь-які сумніви, людина подає недостовірну інформацію, або його мета не та, яку він офіційно декларує, прикордонники в межах повноважень приймають рішення про непропуск", – наголосив Слободян.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".