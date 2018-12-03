Повышение контроля на украинской границе: кого будут проверять в усиленном режиме

Повышение контроля на украинской границе в первую очередь касается дееспособных мужчин. Пропускают в Украину преимущественно тех, кто едет с гуманитарной, образовательной или спортивной целью.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии "Громадському".

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В первую очередь меры повышенного контроля касаются дееспособных мужчин, которые могут участвовать в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины,

– сказал он.

Слободян также отметил, что со всеми гражданами РФ пограничники проводят дополнительные беседы. Это – требование пограничного контроля второго уровня.

Так, спикер Госпогранслужбы отметил, что от 26 ноября в Украину не пустили более 600 граждан РФ. Кроме этого, количество россиян, которые едут в Украину резко уменьшилось после введения военного положения. Так, с 26 ноября в Украине ежедневно приезжали около 5 тысяч граждан РФ, теперь – 1300 – 1400. Большинство из них – 75% - женщины, дети и пожилые люди.



Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам РФ: кого все же будут пускать

По словам Слободяна, пропускают в Украину преимущественно тех лиц, которые едут с гуманитарной, образовательной или спортивной целью.

"Если есть любые сомнения, человек подает недостоверную информацию, или его цель не та, которую он официально декларирует, пограничники в пределах полномочий принимают решение о непропуске", – подчеркнул Слободян.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".