21:46
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Повышение контроля на украинской границе: кого будут проверять в усиленном режиме

      100 Читати новину українською
      Границу с РФ усиленно контролируют
      Границу с РФ усиленно контролируют / Фото из открытых источников

      Повышение контроля на украинской границе в первую очередь касается дееспособных мужчин. Пропускают в Украину преимущественно тех, кто едет с гуманитарной, образовательной или спортивной целью.

      Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии "Громадському".

      Читайте также: Контрольные пункты на линии разграничения обнародовали новый график работы

      В первую очередь меры повышенного контроля касаются дееспособных мужчин, которые могут участвовать в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины,
      – сказал он.

      Слободян также отметил, что со всеми гражданами РФ пограничники проводят дополнительные беседы. Это – требование пограничного контроля второго уровня.

      Так, спикер Госпогранслужбы отметил, что от 26 ноября в Украину не пустили более 600 граждан РФ. Кроме этого, количество россиян, которые едут в Украину резко уменьшилось после введения военного положения. Так, с 26 ноября в Украине ежедневно приезжали около 5 тысяч граждан РФ, теперь – 1300 – 1400. Большинство из них – 75% - женщины, дети и пожилые люди.

      прикордонники Держприкордонслужба росіяни кордонвоєнний стан
      Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам РФ: кого все же будут пускать

      По словам Слободяна, пропускают в Украину преимущественно тех лиц, которые едут с гуманитарной, образовательной или спортивной целью.

      "Если есть любые сомнения, человек подает недостоверную информацию, или его цель не та, которую он официально декларирует, пограничники в пределах полномочий принимают решение о непропуске", – подчеркнул Слободян.

      Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

      Почему Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России?
      Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что на такой шаг государство пошло, "чтобы Россия не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

       

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Запрет въезда россиянам в Украину Военное положение в Украине Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      74
      Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      сегодня , 21:01 Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      218
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      сегодня , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 569
      Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      сегодня , 20:01 Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      Іван Яковина 274
      Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
      сегодня , 19:04 Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
      Яніна Ткачук 285
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Живы, пока помним. Украинцы чтят подвиг Героев
       22 февраля 2015 , 20:26
      Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело
      27 августа , 08:30
      Австралия шокировала размером налога на люксовые автомобили
       6 сентября , 13:50
      ФФУ обвинили в выводе 1 миллиона долларов через офшоры – Павелко уже прокомментировал информацию
       19 октября , 19:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук