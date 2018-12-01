Контрольные пункты на линии разграничения обнародовали новый график работы

С 1 декабря контрольно-пропускные пункты на линии разграничения переходят на зимний режим. Переход происходит на основании распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Таким образом, пересекать контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения можно будет с восьми утра и только до пяти вечера.

Сейчас на Донбассе функционируют шесть КПВВ: "Золотое", "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".

Напомним, что 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения, однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украине.