Контрольні пункти на лінії розмежування оприлюднили новий графік роботи
З 1 грудня контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування переходять на зимовий режим. Перехід відбувається на підставі розпорядження командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
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Таким чином, перетинати контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування можна буде з восьмої ранку і тільки до п'ятої вечора.
Наразі на Донбасі функціонують шість КПВВ: "Золоте", "Майорське", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове" і "Станиця Луганська".
Нагадаємо, що 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона триватиме на час дії воєнного стану, проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.
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