Запрет въезда в Украину гражданам РФ: скольких россиян не впустили в страну за первые сутки

За прошлые сутки, 30 ноября, на границе с Россией Украина отказала во въезде 100 гражданам РФ. Это были первые сутки действия ограничений въезда в Украину для мужчин-граждан России в возрасте 16-60 лет.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает "Украинская правда".

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Причины разные – неподтвержденная цель поездки, часть из них превысила срок предыдущего пребывания в Украине, а некоторые не имели надлежащих документов для пересечения границы, в частности, пытались проехать по внутренним паспортам РФ, хотя по украинскому законодательству, должны были ехать по заграничным,

– рассказал Демченко.

При этом в течение 30 ноября Россия не впустила на свою территорию 40 граждан Украины.

"Несмотря на заявления России, что она не будет вводить зеркальных действий в отношении Украины, только за вчера в Россию не было пропущено 40 украинских граждан", – отметил спикер украинских пограничников.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.