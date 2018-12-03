"Провокация Порошенко из-за выборов": Дума РФ хочет обратиться к миру из-за конфликта на Азове

4 декабря во время пленарного заседания депутаты Госдумы России намерены рассмотреть обращение к парламентариям мира и международным парламентским организациям об эскалации конфликта в Азово-Керченском регионе. Заметим, что в России это называют "провокацией со стороны Киева".

О такой инициативе рассказал глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает информационное агентство ТАСС.

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По его словам, рассмотреть этот вопрос предложили два профильных комитета: по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Среди адресатов – законодательные органы европейских государств и Группы двадцати, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности, Европарламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская Черноморского экономического сотрудничества", – отметил представитель Думы.

В то же время он подчеркнул, что в проекте обращения говорится о необходимости дать адекватную оценку "провокационным действиям нынешней украинской власти и их западных покровителей, которые ни к чему, кроме эскалации напряженности в Европе, к сожалению, не привели".

"Мы хотим довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", – пояснил Слуцкий причину такого шага.

Как добавляет издание, депутаты Думы в документе назвали "виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины ее президента Петра Порошенко, который якобы "катастрофически теряет свой рейтинг среди украинских избирателей".

"Накануне президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Очередным наглядным проявлением такой политики стала осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. Таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН, статья 19, 21,25, 30 Конвенции ООН по морскому праву (в части прав прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах, в данном случае Российской Федерации)", – уверяют российские депутаты.

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Также в проекте обращения вроде настоящей целью "провокационного инцидента" российские парламентарии называют введение военного положения на территории тех областей Украины, где у нынешнего главы государства – наименьший уровень поддержки.

В связи с вышеизложенным в Госдуме РФ предлагают осудить действия украинской власти и их заместителей на Западе", а также призвать "все миролюбивые политические силы, всех здоровых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева, приложить необходимые усилия для предотвращения угрозы миру и стабильности, что идет от Порошенко".

Напомним, ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц привели доказательства, что Россия атаковала украинские корабли в международных водах, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, что временно не контролируется Киевом в результате оккупации Крыма.

Кроме того, американский телеканал Fox News опубликовал фото, на которых видно, что Кремль завершил развертывание ракетной батареи российского класса S-400 на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму за две недели до конфликта на Азове.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствия?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.