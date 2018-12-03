В знак поддержки украинских моряков, которых незаконно захватила Россия, предъявив обвинения в "незаконном пересечении границы РФ", проходят акции поддержки по всей планете. Для чего это нужно и как можно приобщиться к этим акциям – разбирались журналисты 24 канала.

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Что сейчас известно о задержанных моряках?

Захваченные Россией на Азове украинские моряки сейчас находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Туда их в быстром темпе перевезли из оккупированного Крыма, где 27 ноября всем 24-м украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы РФ".

Трое пленных украинцев сейчас находятся в больнице "Матросская тишина", остальные – находятся в СИЗО "Лефортово". По словам украинцев, они чувствуют себя хорошо. Также известно, что пока их разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму.

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Адвокат Николай Полозов сообщил, что органы государственной власти и должностные лица в РФ продолжают чинить препятствия реализации права пленных украинцев на надлежащую защиту. По последней информации, в следственном управлении ФСБ не принимают любые заявления от адвокатов – все перенаправляют в общую приемную. При этом пока нет информации, кто является руководителем следственной группы по делу, также нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд.

Вместе с тем, как заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, другие заключенные отнеслись к украинским морякам с уважением.

К политзаключенным отношение в тюрьме меняется, и морякам там сразу собрали первые необходимые вещи — сигареты, кофе, чай, сахар. Мне сказали, что к ним отнеслись с уважением. Я имею в виду зеков,

— сказал он.

Кто поддерживает пленных украинских моряков?

Многие. Акции в поддержку наших моряков устроили чуть ли не по всей планете. На политическом уровне задержание моряков осудили все партнеры Украины. Однако, как отметила украинский вице-спикер Ирина Геращенко, все это – недостаточно жесткая реакция на тот беспредел, который творит Россия. Поэтому сейчас украинские дипломаты прилагают максимум усилий, чтобы реакция мира была более адекватной неадекватным действиям РФ.

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Ключевые международные организации также выразили серьезное беспокойство судьбой украинских пленников. НАТО призывает освободить моряков немедленно. В Парламентской ассамблее ОБСЕ также подчеркнули, что России следует избегать провокационных действий, вернуть задержанные корабли украинской власти и освободить всех задержанных из-под стражи. На открытии саммита G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп проигнорировал Владимира Путина. Собственно, его там проигнорировали практически все, кроме принца из Саудовской Аравии Мухамеда ибн Салмана (оказавшегося почти в изоляции, ведь его обвиняют в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги).

Почему их поддерживают?

Потому что сейчас их будущее выглядит довольно призрачным и целиком зависит от капризов и желаний российского руководства. Говорить о каких-то законодательных нормах в этом деле уже не приходится. Во-первых, россияне не имели права захватывать корабли – в любых территориальных водах гарантировано право мирного прохода кораблей и судов всех государств, согласно Конвенции ООН по морскому праву. Вод вокруг оккупированного Крыма, на которые незаконно претендует Россия, это тоже касается.

Уголовные обвинения украинцам выдвинули вопреки международному праву, которое определяет их статус как военнопленных. Сам факт обвинения в "нарушении российской границы" тоже нарушает заключенные Россией договоры – согласно украинско-российскому Договору о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, "торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства". Этот документ – действующий. Поэтому Россия должна придерживаться его норм. Точнее, должна была бы, если бы была страной, которая хоть как-то учитывает международное право, ратифицированные ею договоры, взятые на себя обязательства или другие бюрократические формальности.

Учитывая все это, украинцам действительно нужна поддержка, чтобы они знали, что не остались ли один на один с огромной пиратской государственной машиной страны-агрессора.

Где проходят акции поддержки?

В Украине, что логично. Здесь в поддержку украинских моряков акции устраивают и военнослужащие, и гражданские украинцы. В оккупированном Крыму, жители которого первыми предоставили пленникам оккупантов практическую помощь, собрав деньги и организовав передачу продуктов и необходимых вещей в тюрьму. По всей Европе, где люди развешивают плакаты и организуют акции.

Флешмоб чеських активістів на підтримку України в різних місцях Праги #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/haAdOfQYPR — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) December 1, 2018

В США и Канаде, где живет чрезвычайно активная украинская диаспора. На территории самой страны-агрессора России, где граждане собирают деньги и необходимые вещи, чтобы передать заключенным.

Что можно сделать в поддержку захваченных моряков?

Переслать деньги. Например, переводами средств занимается журналист Осман Пашаев.

Или написать им письмо, например. Точную инструкцию, как это сделать, расписала журналистка Елена Солонина.