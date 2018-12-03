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      "Они препятствуют": известны детали пребывания украинских моряков в московском СИЗО

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      Адвокат рассказал детали пребывания украинских моряков в московском СИЗО
      Адвокат рассказал детали пребывания украинских моряков в московском СИЗО / Фото из открытых источников

      Россия препятствует осуществлению надлежащей защиты военнопленных украинских моряков. Им предъявили обвинение в якобы незаконном пересечении российской границы.

      Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, пишет УНИАН.

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      Полозов отметил, что в следственном управлении ФСБ не принимают любые заявления от адвокатов – все перенаправляют к общей приемной.

      Текущая ситуация в СИЗО "Лефортово". Утром сдал на имя начальника СИЗО заявление о допуске к подзащитному Денису Гриценко. Система работает в одностороннем режиме. Документы сдаются в окошко. Могут перезвонить и сообщить о решении, а могут не перезванивать и ответить через месяц по почте,
      – рассказал адвокат.

      При этом пока нет информации, кто является руководителем следственной группы по делу, также нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд.

      Как известно, еще 27 ноября всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы РФ". Адвокат отмечает, что российские органы государственной власти и должностные лица в РФ препятствуют осуществлению надлежащей защиты военнопленных моряков.

      Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, одновременно руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пытаются попасть к морякам, но ближайшая встреча может состояться не ранее понедельника, 3 декабря.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московское СИЗО.

      Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-и областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

      последние новости относительно событий на азове
       
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости политики заложники
      Источник: 24 Канал
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