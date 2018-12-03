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      "Вони чинять перешкоди": відомі деталі перебування українських моряків у московському СІЗО

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      Адвокат розповів деталі перебування українських моряків у московському СІЗО
      Адвокат розповів деталі перебування українських моряків у московському СІЗО / Фото з відкритих джерел

      Росія чинить перешкоди для здійснення належного захисту військовополонених українських моряків. Їм пред'явили звинувачення в нібито незаконному перетині російського кордону.

      Про повідомив адвокат Микола Полозов, пише УНІАН.

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      Полозов зазначив, що у слідчому управлінні ФСБ не приймають будь-які заяви від адвокатів – усе перенаправляють до загальної приймальні.

      Поточна ситуація в СІЗО "Лефортово". Вранці здав на ім'я начальника СІЗО заяву про допуск до підзахисного Дениса Гриценка. Система працює в односторонньому режимі. Документи здаються у віконце. Можуть передзвонити й повідомити про рішення, а можуть не передзвонювати й відповісти через місяць поштою, 
      – розповів адвокат.

      При цьому наразі немає інформації, хто є керівником слідчої групи у справі, також немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи з Криму до суду.

      Як відомо, ще 27 листопада всім 24 українським військовополоненим морякам було пред'явлено звинувачення у "незаконному перетинанні кордону РФ". Адвокат наголошує, що російські органи державної влади та посадові особи в РФ чинять перешкоди для здійснення належного захисту військовополонених моряків.

      Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків, але найближча зустріч може відбутись не раніше понеділка, 3 грудня.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.

      Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

      ОСТАННІ НОВИНИ ЩОДО ПОДІЙ НА АЗОВІ
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія заручники Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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