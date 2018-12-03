На знак підтримки українських моряків, яких незаконно захопила Росія, пред'явивши звинувачення у "незаконному перетинанні кордону РФ", проходять акції підтримки по всій планеті. Для чого це потрібно та як можна долучитись до цих акцій – розбирались журналісти 24 каналу.

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Що зараз відомо про затриманих моряків?

Захоплені Росією на Азові українські моряки зараз перебувають у СІЗО "Лефортово" у Москві. Туди їх у швидкому темпі перевезли із окупованого Криму, де 27 листопада всім 24-м українським військовополоненим морякам було пред'явлено звинувачення у "незаконному перетинанні кордону РФ".

Троє полонених українців наразі перебувають у лікарні "Матроська тиша", решта – знаходяться у СІЗО "Лефортово". За словами українців, вони почуваються добре. Також відомо, що поки їх розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму.

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Адвокат Микола Полозов повідомив, що органи державної влади та посадові особи в РФ продовжують чинити перешкоди реалізації права полонених українців на належний захист. За останньою інформацією, у слідчому управлінні ФСБ не приймають будь-які заяви від адвокатів – усе перенаправляють до загальної приймальні. При цьому наразі немає інформації, хто є керівником слідчої групи у справі, також немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи з Криму до суду.

Разом з тим, як заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, інші в’язні поставились до українських моряків із повагою.

До політв'язнів ставлення у в'язниці змінюється, і морякам там відразу зібрали перші необхідні речі — сигарети, каву, чай, цукор. Мені сказали, що до них поставилися з повагою. Я маю на увазі зеки,

— сказав він .

Хто підтримує полонених українських моряків?

Багато хто. Акції на підтримку наших моряків влаштували ледь не по всій планеті. На політичному рівні затримання моряків засудили всі партнери України. Однак, як зазначила український віце-спікер Ірина Геращенко, все це – не достатньо жорстка реакція на те свавілля, яке чинить Росія. Тому зараз українські дипломати докладають максимум зусиль, аби реакція світу була більш адекватною неадекватним діям РФ.

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Ключові міжнародні організації також висловили неабияке занепокоєння долею українських бранців. НАТО закликає звільнити моряків негайно. В Парламентській асамблеї ОБСЄ також наголосили, що Росії варто уникати провокаційних дій, повернути затримані кораблі українській владі і звільнити всіх затриманих з-під варти. На відкритті саміту G20 у Буенос-Айресі президент США Дональд Трамп проігнорував Володимира Путіна. Власне, його там проігнорували практично всі, крім принца з Саудівської Аравії Мухамеда ібн Салмана (який опинився майже в ізоляції, адже його звинувачують у замовленні вбивства журналіста Джамаля Хашоггі).

Чому їх підтримують?

Тому що наразі їхнє майбутнє виглядає доволі примарним та цілком залежить від примх та бажань російського керівництва. Говорити про якісь законодавчі норми у цій справі уже не доводиться. По-перше, росіяни не мали права захоплювати кораблі – у будь-яких територіальних водах гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права. Вод навколо окупованого Криму, на які незаконно претендує Росія, це теж стосується.

Кримінальні звинувачення українцям висунули усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених. Сам факт звинувачення у "порушенні російського кордону" теж порушує укладені Росією договори – за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, "торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства". Цей документ – чинний. Відтак Росія має дотримуватися його норм. Точніше – мала би, якби була країною, яка хоч якось зважає на міжнародне право, ратифіковані нею договори, взяті на себе зобов’язання чи інші бюрократичні формальності.

З огляду на все це українцям дійсно потрібна підтримка, аби вони знали, що не лишились сам на сам із величезною піратською державною машиною країни-агресора.

Де проходять акції підтримки?

В Україні, що логічно. Тут на підтримку українських моряків акції влаштовують і військовослужбовці, і цивільні українці. В окупованому Криму, жителі якого найпершими надали бранцям окупантів практичну допомогу, зібравши гроші та організувавши передачу продуктів і найнеобхідніших речей до в’язниці. По всій Європі, де люди розвішують плакати та організовують акції.

Флешмоб чеських активістів на підтримку України в різних місцях Праги #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/haAdOfQYPR — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) December 1, 2018

У США та Канаді, де живе надзвичайно активна українська діаспора. На території самої країни-агресора Росії, де громадяни збирають гроші та необхідні речі, аби передати ув’язненим.

Що можна зробити на підтримку захоплених моряків?

Переслати гроші. Наприклад, переказами коштів займається журналіст Осман Пашаєв.

Або написати їм листа, наприклад. Точну інструкцію, як це зробити, розписала журналістка Олена Солонина.