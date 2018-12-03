Розмова Трампа з Путіним та рішення щодо Керченського конфлікту: підсумки G20

Країни-члени саміту "Великої двадцятки" спромоглися лише на одне рішення щодо агресії Росії в Керченській протоці.

Нових санкцій щодо Росії західні країни не запроваджують. В Україні закликають НАТО посилити свою присутність в Чорному морі. На Заході поки відмовчуються.

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Президент США Дональд Трамп проігнорував Володимира Путіна на відкритті саміту G20 у Буенос-Айресі.

А от не проігнорував російського президента на саміті G20 принц з Саудівської Аравії Мухамед ібн Салман. Той теж опинився майже в ізоляції, адже його звинувачують у замовленні вбивства журналіста Джамаля Хашогджі. Два авторитарні правителі вочевидь були раді компанії один одного.

Напередодні саміту у Буенос-Айресі всі провідні світові ЗМІ з’ясовували: чи варто лідерам демократичного світу сідати за один стіл переговорів з диктаторами. А Дональд Трамп лише за кілька годин до початку саміту G20 вирішив не проводити окремі переговори з Владіміром Путіним.

У світлі того, що сталося з Україною, з її кораблями і матросами, це не вдалий час. Ми не можемо допустити певних речей. Це сталося і я просто не можу бути частиною того, що сталося,

– сказав президент США Дональд Трамп.

Як з’ясувалося пізніше, Трамп і Путін спілкувалися у Буенос-Айресі. Щоправда у приватному порядку на майданчиках саміту. Цю інформацію підтвердив і Вашингтон, і Москва, і навіть особисто очільник Кремля.

Проте ми, як то кажуть, на ногах, але там все так один з одним спілкуються. Ми теж поспілкувалися з президентом Трампом. Так в двох словах. Я відповів на його питання, пов'язані з цим інцидентом в Чорному морі,

– заявив президент Росії Володимир Путін.

Ситуація із захопленням українських моряків стала центральною темою переговорів і Путіна з Ангелою Меркель. Під червону і чорну ікру, якою її пригощали на російському сніданку у Буенос-Айресі, канцлерка Німеччини закликала російського президента звільнити українців. Натомість той намалював їй схему інциденту – принаймні так розповів про розмову двох лідерів речник Путіна.

Ми порадили, і це було прийнято схвально, що потрібно провести зустріч політичних радників лідерів нормандського формату, тобто Франції, Німеччини, України та Росії, на якій потрібно обговорити ті процеси, які зараз відбуваються. Я чітко дала зрозуміти, що вільне судноплавство в Азовському морі повинно бути гарантовано для українських міст і всього українського узбережжя,

– наголосила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Аби хоч якось зупинити повзучу анексію Азовського моря українська влада закликала західних партнерів запровадити нові санкції проти Росії, а також посилити військову присутність в Чорному морі.



Очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що ситуації, яка склалася, для забезпечення безпеки судноплавства нам критично необхідні вдосконалені механізми та елементи міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.

Проте поки на такі заклики Києва західні країни не реагують. Затятий критик Кремля Гаррі Каспаров вважає, що своєю млявою відповіддю на агресію Росії Захід лише провокує Путіна на подальше насилля.



Твіт Гаррі Каспарова

Українці мають жорстко відстоювати свою позицію і захищати свої інтереси. Лише політична воля допоможе нам не втратити країну – вважають українські експерти.

Загострення ЄС і провідні країни ЄС бояться більше ніж будь-що. Наші західні партнери намагаються владнати конфлікт, а не вирішити проблеми України. Головне зберігати цю міцну позицію щодо відстоювання своїх національних інтересів. Окрім нас це ніхто не зробить,

– прокоментувала заступник директора Інституту світової політики Наталя Іщенко.

Цим і буде займатися Павло Клімкін 4 грудня в штаб-квартирі НАТО. Там відбудеться зустріч очільників МЗС країн-членів альянсу, на якій обговорять агресію Росії в Чорному морі. І Будапешт вперше за майже два роки погодився не блокувати участь України в ній.