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      Разговор Трампа с Путиным и решение по Керченскому конфликту: итоги G20

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      Страны-члены саммита "Большой двадцатки" смогли принять лишь одно решение по агрессии России в Керченском проливе.

      Новые санкции в отношении России западные страны не вводят. В Украине призывают НАТО усилить свое присутствие в Черном море. На Западе пока отмалчиваются.

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      Президент США Дональд Трамп проигнорировал Владимира Путина на открытии саммита G20 в Буэнос-Айресе.

      А вот не проигнорировал российского президента на саммите G20 принц из Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Тот тоже оказался почти в изоляции, ведь его обвиняют в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги. Два авторитарных правителя явно были рады компании друг друга.

      Накануне саммита в Буэнос-Айресе все ведущие мировые СМИ выясняли, стоит ли лидерам демократического мира садиться за один стол переговоров с диктаторами. А Дональд Трамп лишь за несколько часов до начала саммита G20 решил не проводить отдельные переговоры с Владимиром Путиным.

      В свете случившегося с Украиной, с ее кораблями и матросами, это не удачное время. Мы не можем допустить определенных вещей. Это произошло и я просто не могу быть частью того, что произошло,
      – сказал президент США Дональд Трамп.

      Как выяснилось позже, Трамп и Путин общались в Буэнос-Айресе. Правда, в частном порядке на площадках саммита. Эту информацию подтвердил и Вашингтон, и Москва, и даже лично глава Кремля.

      Однако мы, как говорится, на ногах, но там все так друг с другом общаются. Мы тоже пообщались с президентом Трампом. Так, в двух словах. Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море,
      – заявил президент России Владимир Путин.

      Ситуация с захватом украинских моряков стала центральной темой переговоров Путина с Ангелой Меркель. Под красную и черную икру, которой ее угощали на российском завтраке в Буэнос-Айресе, канцлер Германии призвала российского президента освободить украинцев. Зато тот обрисовал ей схему инцидента, по крайней мере так рассказал о разговоре двух лидеров спикер Путина.

      Мы посоветовали, и это было принято одобрительно, что нужно провести встречу политических советников лидеров нормандского формата, то есть Франции, Германии, Украины и России, на которой нужно обсудить те процессы, которые сейчас происходят. Я четко дала понять, что свободное судоходство в Азовском море должно быть гарантировано для украинских городов и всего украинского побережья,
      – подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

      Чтобы хоть как-то остановить ползучую аннексию Азовского моря, украинская власть призвала западных партнеров ввести новые санкции против России, а также усилить военное присутствие в Черном море.

      Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в ситуации, которая сложилась, для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

      Однако пока на такие призывы Киева западные страны не реагируют. Ярый критик Кремля Гарри Каспаров считает, что своим вялым ответом на агрессию России Запад лишь провоцирует Путина на дальнейшее насилие.

      Твит Гарри Каспарова

      Украинцы должны жестко отстаивать свою позицию и защищать свои интересы. Только политическая воля поможет нам не потерять страну – считают украинские эксперты.

      Обострения ЕС и ведущие страны ЕС боятся больше чем что-либо. Наши западные партнеры пытаются уладить конфликт, а не решить проблемы Украины. Главное сохранять эту прочную позицию по отстаиванию своих национальных интересов. Кроме нас это никто не сделает,
      – прокомментировала заместитель директора Института мировой политики Наталья Ищенко.

      Этим и будет заниматься Павел Климкин 4 декабря в штаб-квартире НАТО. Там состоится встреча глав МИД стран-членов альянса, на которой обсудят агрессию России в Черном море. И Будапешт впервые за почти два года согласился не блокировать участие Украины в ней.

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Владимир Путин G20 Ангела Меркель Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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