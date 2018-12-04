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      Агресія Кремля на Азові: Україна готує позов до Міжнародного суду ООН

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      Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію Кремля на Азові
      Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію Кремля на Азові / Фото з відкритих джерел

      Україна має намір подати позов до Міжнародного суду ООН у зв’язку з агресією Кремля на Азові. Українська сторона, зокрема, вимагає визнати відповідальність Росії за інцидент поблизу Керченської протоки.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко у ефірі телеканалу ICTV.

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      "Готується позов до Міжнародного суду ООН у зв'язку з актом агресії. Файл цей вже зафіксовано. Про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави", – зазначив він.

      Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко має намір винести на засідання РНБО питання щодо запровадження санкцій проти деяких осіб з Росії – це, зокрема, російські держкорпорації, приватні компанії та окремі підприємці. Такий крок він пов'язує з останніми проявами агресії Кремля щодо України.

      Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

       

       

      куди ще звернеться україна щодо агресії кремля на азові:
      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії ООН
      Джерело: 24 Канал
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