США поднимут вопрос российской агрессии в Азове во время заседания СМИД ОБСЕ

Соединенные Штаты Америки планируют затронуть тему ситуации в Керченском проливе на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом говорится в опубликованном тексте Государственного департамента США после брифинга в понедельник 3 декабря.

Читайте также: Какую тяжелую технику оккупанты сосредоточили на Донбассе: данные ОБСЕ

Ключевой темой обсуждения будет Украина и Керченский пролив. Мы планируем привлечь Россию к ответственности за эти действия, и ОБСЕ – хорошее место для того, чтобы европейские страны проявили свое лидерство. Поэтому США сконцентрируют внимание на Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мы также сконцентрируем внимание на нарушениях перемирия,

– заявил представитель Госдепартамента.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в Милане 6-7 декабря под председательством Италии.

Напомним, что миссия США призвали Россию немедленно прекратить агрессивные действия – освободить захваченных украинских моряков и корабли. Дипломаты также встревожены незаконным призыв украинский в ряды российской армии в оккупированном Крыму.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.