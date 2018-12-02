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      Какую тяжелую технику оккупанты сосредоточили на Донбассе: данные ОБСЕ

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      ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе больше ста единиц тяжелой техники
      ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе больше ста единиц тяжелой техники / Соцсети

      Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Луганщины зафиксировал более ста единиц тяжелой техники, принадлежащей российско-оккупационным войскам.

      Об этом сообщила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, который был опубликован 30 ноября.

      Читайте также: Авария поезда в России: на военной технике заметили признаки, как у воюющей на Донбассе

      29 ноября БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия на неподконтрольных Правительству Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировал размещение реактивных систем залпового огня оккупантов БМ-21 "Град": в районе Боково-Платово обнаружено двадцать две единицы, возле Миусинска – шесть, а вблизи Садового – восемь единиц. Вблизи Миусинска оккупанты также сосредоточили 12 буксировочных гаубиц Д-30 "Лягушка", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10",
      – отметили представители Миссии.

      Кроме того, утверждают в ОБСЕ, два танка Т-72, 17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б" и девять 2А65), которые принадлежат командованию вооруженных сил России, расположились на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч). В то же время 6 самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и 4 противотанковых пушки МТ-12 "Рапира" были зафиксированы рядом с Боково-Платовым.

      "Мы отмечаем, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться минских договоренностей и откровенное нарушение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы об отводе вооружения по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", – подытожила Украинская сторона в СЦКК.

      Напомним, в середине ноября на оккупированной территории Донбасса СММ ОБСЕ обнаружила 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра).

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Оружие ОБСЕ Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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