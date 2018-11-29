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      Обостренная агрессия и незаконный призыв: в ОБСЕ бьют тревогу из-за действий России в Крыму

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      в ОБСЕ встревожены действиями России в Азовском море и оккупированном Крыму
      в ОБСЕ встревожены действиями России в Азовском море и оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

      Миссия США призвала Россию немедленно прекратить агрессивные действия – освободить захваченных украинских моряков и корабли. Дипломаты также встревожены незаконным призывом украинцев в ряды российской армии в оккупированном Крыму.

      Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен, пишет УНН.

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      Американский дипломат подчеркнул, что гуманитарная ситуация в оккупированном Россией Крыму является тревожной. Так, Россия незаконно призвала на военную службу в российскую армию более 12 тысяч украинцев в Крыму с 2014 года.

      Этот принудительный призыв противоречит международному гуманитарному праву и должен прекратиться немедленно,
      – подчеркнул Кемиен.

      Кроме того, он резко осудил захват Россией украинских кораблей в Азовском море. По его словам, эта ситуация означает "опасное обострение" агрессивного поведения Кремля.

      "Препятствование прохождению украинских судов через Керченский пролив является нарушением международного права, и международное сообщество никогда не примет этих действий", – отметил дипломат.

      В миссии призывают Россию соблюдать международные обязательства и немедленно прекратить создание препятствий или давления в прохождении украинскими судами Керченского пролива. Кроме того, там требуют немедленно освободить захваченный украинский экипаж и корабли.

      Российское обострение такого рода будет в дальнейшем подрывать статус России в мире и усилит напряжение с Украиной – сказал Кемиен.

      Также дипломат заявил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.

      Напомним, три украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были атакованы россиянами 25 ноября в Азовском море во время приближения к Керченскому проливу. Российские ФСБшники таранили и стреляли по украинским морякам, в результате чего трое были ранены. После этого 24 наших бойцов захватили и взяли в плен. В течение вторника и среды оккупационный суд в Керчи уже арестовал их на 2 месяца – до 25 января, в том числе и раненых.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

       
      РОССИЯ АТАКОВАЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости США Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма ОБСЕ Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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