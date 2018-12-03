Почему береговая охрана России опасна для НАТО

Русская служба береговой охраны находится под контролем ФСБ, поэтому может быть использована в интересах Российской Федерации.

Об этом сообщил The Nation Interest.

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После административной реорганизации в 2003 году береговая охрана России, которая когда-то была независимой структурой, теперь поглощена ФСБ. Стоит отметить, что Федеральная служба пришла на смену советскому КГБ в качестве элемента внутренней разведки, безопасности и контроля. Таким образом, российская береговая охрана стала правоохранительной службой, которая берет начало именно в сфере охраны морских законов.

Атака России против украинских кораблей в Керченском проливе разоблачила важные последствия 15 лет контроля ФСБ над береговой охраной России. Уровень ее интеграции со спецслужбой остается невыясненным. Однако, события в Азовском море указывают на тотальный контроль ФСБ,

– написали в National Interest.

Они также добавили, что атака в Керченском проливе показала координацию действий между ФСБ и армией России, а это означает, что Кремль может использовать береговую охрану для организации агрессивных "серых" операций. Именно поэтому, США и страны НАТО теперь должны пересмотреть свое взаимодействие с береговой охраной России.

Береговая охрана России

По мнению National Interest, Российская агрессия в Керченском проливе повторяет то, как Китай или Иран используют полицейские морские силы для "полузаконных" действий. В частности, Пекин использует силы береговой охраны и морской милиции для наращивания своего присутствия в спорных водах, для организации саботажа и атак, сопровождения и получения оправдания для оборонных военных действий, а также для сбора разведывательных данных.

Москва могла умышленно применить российскую береговую охрану против украинских кораблей в Азовском море так, как это еще сделал Китай, применив невоенную береговую охрану для достижения стратегических целей, при этом обеспечивая себе "удобное оправдание" и избегая эскалации.

Однако использование федеральных ВМС для перекрытия пролива было бы опасным поступком, ведь так атака против кораблей Украины была бы открытой военной схваткой. Зато применение береговой охраны юридически делает это правоохранительной проблемой, а не актом войны одной страны против другой,

– отметили в издании.

Кроме того, Россия умело использует юридические лазейки для нарушения международного правосудия. Испытав эту тактику в Украине и Сирии, Россия может оценить возможности повторить хитрость с береговой охраной еще где-то.

Российская агрессия

По мнению издания, Керченский сценарий Москва может повторить против Норвегии, ведь на острове значительная часть российского населения. И это делает его вероятной мишенью для российской полулегальной операции. Впрочем, издание отмечает, что в распоряжении Осло значительно большие военные возможности в небе и море, чем в Украине, поэтому расчеты Москвы по Свальбарду могут быть более рискованными.

Напомним, что 25 ноября корабль РФ протаранил буксир украинских военных в Азовском море. В России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10 областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.