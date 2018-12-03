Россия в третий раз не смогла запустить электростанции в оккупированном Крыму

Российская государственная корпорация "Ростех" не смогла вовремя сдать электростанции в оккупированном Крыму, на строительство которых уже потратили 71 миллиард рублей. Их запуск переносят уже в третий раз.

Об этом со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова информирует "РБК".

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В частности, известно, что "Ростех" попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в Крыму – Таврической и Балаклавской ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно. Первые блоки обеих станций запустили с опозданием на месяц и они работают в режиме пусконаладки.

Энергоблоки загружались, когда была такая возможность, а иногда вообще не выдавали мощность в сеть, объясняет источник, близкий к одному из профильных ведомств,

– пишет издание.

Так, по последним данным, электростанции в оккупированном Крыму смогут запустить не раньше марта 2019 года.

До этого запуск откладывали уже дважды. Впервые – запуск сорвался из-за "проблем с генерирующим оборудованием".

Так, тогда возник скандал из-за того, что "Ростех" купил немецкие газовые турбины Siemens, надеясь, что санкции против Крыма отменят. Поставка задерживалась, а "Ростех" пытался сменить поставщика, однако не смог. В итоге корпорация смонтировала в Крыму турбины Siemens, что вызвало международный скандал и новую волну санкций в отношении России. В свою очередь, немецкая компания заявила о прекращении сотрудничества с российскими госкомпаниями.

Второй раз запуск отложили в июне 2018 года. Запустить энергоблоки не удалось будто бы потому, что подрядчики не построили газовые отводы и сети для новых электростанций.

Сначала было запланировано, что электростанции в Крыму запустят 3 марта 2018 года.