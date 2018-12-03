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      Росія втретє не змогла запустити електростанції в окупованому Криму

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      Турбіни Siemens
      Турбіни Siemens / фото з відкритих джерел

      Російська державна корпорація "Ростех" не змогла вчасно здати електростанції в окупованому Криму, на будівництво яких вже витратили 71 мільярд рублів. Їх запуск переносять вже втретє.

      Про це з посиланням на заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова інформує "РБК".

      Читайте також: Скандал довкола співпраці Siemens з Росією триває: німецька прокуратура визначила підозрюваних

      Зокрема, відомо, що "Ростех"попросив Міненерго перенести терміни запуску двох електростанцій в Криму – Таврійської і Балаклавської ТЕС в Сімферополі і Севастополі відповідно. Перші блоки обох станцій запустили із запізненням на місяць і вони працюють в режимі пусконалагодження.

      Енергоблоки завантажувалися, коли була така можливість, а іноді взагалі не видавали потужність в мережу, пояснює співрозмовник, близький до одного з профільних відомств,
      – пише видання.

      Так, за останніми даними, електростанції в окупованому Криму зможуть запустити не раніше березня 2019 року. 

      До цього запуск відтерміновували вже двічі. Вперше – запуск зірвався через "проблеми із генеруючим обладнанням". 

      Так, тоді виник скандал через те, що "Ростех" купив німецькі газові турбіни Siemens, сподіваючись, що санкції проти Криму скасують. Поставка затримувалася, а "Ростех" намагався змінити постачальника, проте не зміг. У підсумку корпорація змонтувала в Криму турбіни Siemens, що викликало міжнародний скандал і нову хвилю санкцій щодо Росії. Своєю чергою, німецька компанія заявила про припинення співпраці з російськими держкомпаніями.

      Вдруге запуск відтермінували у червні 2018. Запустити енергоблоки не вдалося начебто через те, що підрядчики не побудували газові відводи і мережі для нових електростанцій.

      Спочатку було заплановано, що електростанції у Криму запустять 3 березня 2018 року.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Електроенергія
      Джерело: 24 Канал
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