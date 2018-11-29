Скандал довкола співпраці Siemens з Росією триває: німецька прокуратура визначила підозрюваних

Через нелегальне постачання до окупованого Росією Криму група компаній Siemens стала центром уваги німецького правосуддя: прокуратура розпочала провадження проти трьох співробітників концерну. Siemens же вважає себе жертвою у цій ситуації.

Про це повідомили у німецькому виданні Spiegel.

Читайте також: Поруч з "церковним" у Німеччині можуть запровадити "податок на мечеті": причина, нюанси

У справі про незаконний експорт газових турбін Siemens до Криму прокурор Гамбурга підозрює трьох громадян Німеччини, які працюють в мюнхенській промисловій групі у Санкт-Петербурзі. Працівники концерну, ймовірно, порушили ембарго. Прокурор Гамбурга вважає себе відповідальним за цю справу, оскільки турбіни були експортовані до Росії саме через порт Ганзейського міста.

Siemens бачить себе в ролі жертви своїх російських покупців: турбіни вартістю у 213 мільйонів євро були замовлені для проекту електростанції в Тамані – на півдні Росії, куди й були доставлені. Але потім вони раптом з'явилися на сусідньому півострові – у Криму, де були вбудовані у нові електростанції, призначені для забезпечення регіону.

Крим належить Україні, але окупований Росією, тому експорт туди порушує Закон про зовнішню торгівлю. Siemens подавав позови у російські суди щодо скасування контракту або повернення турбін, та наразі безуспішно.

До слова, Siemens не вперше потрапляє у міжнародні скандали. Зокрема, 2012 року влада Ірану запідозрила німецьку компанію у поставках обладнання з вмонтованими мікроскопічними вибуховими пристроями, які мали спричинити аварію на ядерному об'єкті. Siemens усі звинувачення відкидала і запевняла, що повністю припинила співпрацю з іранськими ядерними підприємствами ще з 1979 року.

Скандал навколо "кримських турбін" Siemens розгортався наступним чином:

У березні 2017 року Siemens передала до Росії газові турбіни. Тоді ж з'явилася інформація, що компанію, співвласником якої є Siemens, найняли для допомоги в установці цих турбін в анексованому Росією Криму.

У середині липня 2017 концерн визнав, що його продукція потрапила до окупованого Криму в обхід санкцій. Тоді ж прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, виправдовуючись, заявив, що турбіни, встановлені у Криму, зібрані з деталей російського виробництва.

У кінці липня 2017 року Siemens заявила, що припиняє будь-яке постачання енергоустаткування російським державним компаніям.

У серпні 2017 року після скандалу з турбінами Німеччина виступила за посилення санкцій проти РФ. І посли країн Євросоюзу підтримали цю ініціативу. Утім, це не завадило ПАТ "Російські залізниці" замовити поїзди у німецької компанії Siemens, попри запроваджені санкції Євросоюзу.

У вересні 2017 року компанія Siemens відмовилася від продовження поставок обладнання для модернізації української газотранспортної системи під тиском Росії.

У грудні 2017 року Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу через турбіни, що незаконно що опинилися в Криму.