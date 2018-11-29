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      Скандал довкола співпраці Siemens з Росією триває: німецька прокуратура визначила підозрюваних

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      Siemens у полі зору німецької прокуратури через співпрацю з РФ
      Siemens у полі зору німецької прокуратури через співпрацю з РФ / 24 канал

      Через нелегальне постачання до окупованого Росією Криму група компаній Siemens стала центром уваги німецького правосуддя: прокуратура розпочала провадження проти трьох співробітників концерну. Siemens же вважає себе жертвою у цій ситуації.

      Про це повідомили у німецькому виданні Spiegel.

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      У справі про незаконний експорт газових турбін Siemens до Криму прокурор Гамбурга підозрює трьох громадян Німеччини, які працюють в мюнхенській промисловій групі у Санкт-Петербурзі. Працівники концерну, ймовірно, порушили ембарго. Прокурор Гамбурга вважає себе відповідальним за цю справу, оскільки турбіни були експортовані до Росії саме через порт Ганзейського міста.

      Siemens бачить себе в ролі жертви своїх російських покупців: турбіни вартістю у 213 мільйонів євро були замовлені для проекту електростанції в Тамані – на півдні Росії, куди й були доставлені. Але потім вони раптом з'явилися на сусідньому півострові – у Криму, де були вбудовані у нові електростанції, призначені для забезпечення регіону.

      Крим належить Україні, але окупований Росією, тому експорт туди порушує Закон про зовнішню торгівлю. Siemens подавав позови у російські суди щодо скасування контракту або повернення турбін, та наразі безуспішно

      До слова, Siemens не вперше потрапляє у міжнародні скандали. Зокрема, 2012 року влада Ірану запідозрила німецьку компанію у поставках обладнання з вмонтованими мікроскопічними вибуховими пристроями, які мали спричинити аварію на ядерному об'єкті. Siemens усі звинувачення відкидала і запевняла, що повністю припинила співпрацю з іранськими ядерними підприємствами ще з 1979 року.

      Скандал навколо "кримських турбін" Siemens розгортався наступним чином:

      У березні 2017 року Siemens передала до Росії газові турбіни. Тоді ж з'явилася інформація, що компанію, співвласником якої є Siemens, найняли для допомоги в установці цих турбін в анексованому Росією Криму

      У середині липня 2017 концерн визнав, що його продукція потрапила до окупованого Криму в обхід санкцій. Тоді ж прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, виправдовуючись, заявив, що турбіни, встановлені у Криму, зібрані з деталей російського виробництва.

      У кінці липня 2017 року Siemens заявила, що припиняє будь-яке постачання енергоустаткування російським державним компаніям.

      У серпні 2017 року після скандалу з турбінами Німеччина виступила за посилення санкцій проти РФ. І посли країн Євросоюзу підтримали цю ініціативу. Утім, це не завадило ПАТ "Російські залізниці" замовити поїзди у німецької компанії Siemens, попри запроваджені санкції Євросоюзу.

      У вересні 2017 року компанія Siemens відмовилася від продовження поставок обладнання для модернізації української газотранспортної системи під тиском Росії.

      У грудні 2017 року Siemens підписав перший великий контракт з РФ після скандалу через турбіни, що незаконно що опинилися в Криму.

      останні новини навколо скандалу з "кримськими турбінами" Siemens:
      Теги: Скандал Україна – Росія Санкції Siemens Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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