В окупованому Криму сталась чергова аварія зі скандальними турбінами Siemens

Газові турбіни Siemens, які Росія завезла на територію окупованого Криму в обхід міжнародних санкцій, знову стали причиною аварії на території півострова.

Як інформує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, цього разу аварія сталась у виробничих цехах Таврічеської ТЕС, яка розташована біля Сімферополя.

Читайте також: США запровадили нові санкції проти Росії: хто потрапив до "чорного списку"

Ще 3 листопада на даху головного корпусу теплоелектростанції виявили пошкоджену ділянку, які помітні на знімках із супутника.



Чергова аварія з турбінами Siemens сталась в окупованому Криму

Таких пошкоджень будівля могла зазнати внаслідок термічного впливу.

У МінТОТ володіють інформацією про те, що на теплоелектростанції встановлені турбіни Siemens, які Росія свого часу завезла на окупований півострів в обхід міжнародних санкцій.

На ТЕЦ саме проводили пусконалагоджувальні роботи, які й могли стати причиною аварії.

До слова, це вже не перша аварія зі скандальними турбінами Siemens в окупованому Криму. На початку жовтня стало відомо про подібну надзвичайну ситуацію у приміщенні Балаклавської ТЕС.

В чому полягає скандал з турбінами Siemens?У липні 2017 Росія в обхід міжнародних санкцій завезла газові турбіни Siemens на територію тимчасово окупованого Криму. Німецький концерн визнав, що його продукція (газові турбіни) потрапила до окупованого Криму в обхід санкцій. Згодом Siemens подав позов до Арбітражного суду Москви щодо цих поставок і вимагав повернути турбіни.