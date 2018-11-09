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      В окупованому Криму сталась чергова аварія зі скандальними турбінами Siemens

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      З турбінами Siemens знову сталась аварія у Криму
      З турбінами Siemens знову сталась аварія у Криму / Getty images

      Газові турбіни Siemens, які Росія завезла на територію окупованого Криму в обхід міжнародних санкцій, знову стали причиною аварії на території півострова.

      Як інформує Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, цього разу аварія сталась у виробничих цехах Таврічеської ТЕС, яка розташована біля Сімферополя.

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      Ще 3 листопада на даху головного корпусу теплоелектростанції виявили пошкоджену ділянку, які помітні на знімках із супутника.

      Siemens турбіни аварія Крим
      Чергова аварія з турбінами Siemens сталась в окупованому Криму

      Таких пошкоджень будівля могла зазнати внаслідок термічного впливу.

      У МінТОТ володіють інформацією про те, що на теплоелектростанції встановлені турбіни Siemens, які Росія свого часу завезла на окупований півострів в обхід міжнародних санкцій.

      На ТЕЦ саме проводили пусконалагоджувальні роботи, які й могли стати причиною аварії.

      До слова, це вже не перша аварія зі скандальними турбінами Siemens в окупованому Криму. На початку жовтня стало відомо про подібну надзвичайну ситуацію у приміщенні Балаклавської ТЕС.

      В чому полягає скандал з турбінами Siemens?У липні 2017 Росія в обхід міжнародних санкцій завезла газові турбіни Siemens на територію тимчасово окупованого Криму. Німецький концерн визнав, що його продукція (газові турбіни) потрапила до окупованого Криму в обхід санкцій. Згодом Siemens подав позов до Арбітражного суду Москви щодо цих поставок і вимагав повернути турбіни.

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Siemens
      Джерело: 24 Канал
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