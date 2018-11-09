В оккупированном Крыму произошла очередная авария со скандальными турбинами Siemens

Газовые турбины Siemens, которые Россия завезла на территорию оккупированного Крыма в обход международных санкций, снова стали причиной аварии на территории полуострова.

Как информирует Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, на этот раз авария произошла в производственных цехах Таврической ТЭС, расположенной близ Симферополя.

Читайте также: США ввели новые санкции против России: кто попал в "черный список"

Еще 3 ноября на крыше главного корпуса теплоэлектростанции обнаружили поврежденный участок, которая заметна на снимках со спутника.

Очередная авария с турбинами Siemens произошла в оккупированном Крыму

Такие повреждения здание могло получить в результате термического воздействия.

В МВОТ владеют информацией о том, что на теплоэлектростанции установлены турбины Siemens, которые Россия в свое время завезла на оккупированный полуостров в обход международных санкций.

На ТЭЦ как раз проводили пусконаладочные работы, которые и могли стать причиной аварии.

К слову, это уже не первая авария со скандальными турбинами Siemens в оккупированном Крыму. В начале октября стало известно о подобной чрезвычайной ситуации в помещении Балаклавской ТЭС.

В чем заключается скандал с турбинами Siemens?

В июле 2017 года Россия в обход международных санкций завезла газовые турбины Siemens на территорию временно оккупированного Крыма. Немецкий концерн признал, что его продукция (газовые турбины) попала в оккупированный Крыму в обход санкций. Впоследствии Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы по этим поставкам и требовал вернуть турбины.