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      В оккупированном Крыму произошла очередная авария со скандальными турбинами Siemens

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      С турбинами Siemens снова произошла авария в Крыму
      С турбинами Siemens снова произошла авария в Крыму / Getty images

      Газовые турбины Siemens, которые Россия завезла на территорию оккупированного Крыма в обход международных санкций, снова стали причиной аварии на территории полуострова.

      Как информирует Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, на этот раз авария произошла в производственных цехах Таврической ТЭС, расположенной близ Симферополя.

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      Еще 3 ноября на крыше главного корпуса теплоэлектростанции обнаружили поврежденный участок, которая заметна на снимках со спутника.

      Siemens турбіни аварія КримОчередная авария с турбинами Siemens произошла в оккупированном Крыму

      Такие повреждения здание могло получить в результате термического воздействия.

      В МВОТ владеют информацией о том, что на теплоэлектростанции установлены турбины Siemens, которые Россия в свое время завезла на оккупированный полуостров в обход международных санкций.

      На ТЭЦ как раз проводили пусконаладочные работы, которые и могли стать причиной аварии.

      К слову, это уже не первая авария со скандальными турбинами Siemens в оккупированном Крыму. В начале октября стало известно о подобной чрезвычайной ситуации в помещении Балаклавской ТЭС.

      В чем заключается скандал с турбинами Siemens?
      В июле 2017 года Россия в обход международных санкций завезла газовые турбины Siemens на территорию временно оккупированного Крыма. Немецкий концерн признал, что его продукция (газовые турбины) попала в оккупированный Крыму в обход санкций. Впоследствии Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы по этим поставкам и требовал вернуть турбины.

      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Siemens
      Источник: 24 Канал
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