США запровадили нові санкції проти Росії: хто потрапив до "чорного списку"

Сполучені Штати ввели нові фінансові обмеження проти Росії. За словами спецпредставника Держдепу США з питань України, ці санкції є пов’язаними з Кримом і Донбасом, а стосуватимуться вони трьох особи та дев’яти підприємств з РФ.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив особи тих, хто потрапив під санкції. Відповідна інформація з’явилася на сайті відмоства.

Читайте також: США розширили санкції проти Росії через Крим і Донбас: пояснення Волкера

Так, до "чорного списку" Мінфіну США потрапили такі фізичні особи, що мають стосунок до окупації Росією Криму та Донбасу:

– Олександр Басов (народився 16 жовтня 1971 року): він є одним із керівників так званого "міністерства держбезпеки "ЛНР", свого часу займав високу посаду в СБУ;

– Андрій Сушко (народився 23 січня 1976 року): він є уродженцем Криму – народився у селищі Ленінське, а зараз проживає у Керчі, свого часу служив у головному управлінні СБУ в Криму, на нині працює у "кримському відділенні" ФСБ Росії;

– Володимир Зарицький (народився 15 червня 1948 року): він є уродженцем Житомирщини, у 2001-2008 роках командував ракетними військами та артилерією сухопутних сил Росії; за інформацією РБК, є засновником ТОВ "Керівна компанія інфраструктурних проектів" (УКИП), яка будує розкішний готельний комплекс недалеко від окупованої Ялти.

А до переліку підприємств, проти яких застосовуються нові обмеження, потрапили:

– Акціонерне товариство "Санаторій Ай-Петрі" (Ялта);

– Акціонерне товариство "Санаторій Дюльбер" (Ялта);

– Акціонерне товариство "Санаторій Місхор" (Ялта);

– Акціонерне товариство КримТеплоЕлектроЦентраль (Сімферополь);

– ТОВ "Гарант-СВ" (Ялта);

– ТОВ "Керівна компанія інфраструктурних проектів" (Сімферополь);

– ТОВ "Південний проект" (Санкт-Петербург);

– "Міністерство державної безпеки" так званої "ЛНР" (Луганськ);

– Курорт "Мрія" (Ялта).

Водночас у міністерстві зазначають, що нові санкції стосуються дій Росії проти України та є запровадженими на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), який ухвалив Конгрес і підписав президент США у 2017 році.