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      США запровадили нові санкції проти Росії: хто потрапив до "чорного списку"

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      У Мінфіні США оприлюднили новий санкційний список щодо Росії через її дії у Криму та Донбасі: хто туди потрапив
      У Мінфіні США оприлюднили новий санкційний список щодо Росії через її дії у Криму та Донбасі: хто туди потрапив / Соцмережі

      Сполучені Штати ввели нові фінансові обмеження проти Росії. За словами спецпредставника Держдепу США з питань України, ці санкції є пов’язаними з Кримом і Донбасом, а стосуватимуться вони трьох особи та дев’яти підприємств з РФ.

      Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив особи тих, хто потрапив під санкції. Відповідна інформація з’явилася на сайті відмоства.

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      Так, до "чорного списку" Мінфіну США потрапили такі фізичні особи, що мають стосунок до окупації Росією Криму та Донбасу:

      Олександр Басов (народився 16 жовтня 1971 року): він є одним із керівників так званого "міністерства держбезпеки "ЛНР", свого часу займав високу посаду в СБУ;

      Андрій Сушко (народився 23 січня 1976 року): він є уродженцем Криму – народився у селищі Ленінське, а зараз проживає у Керчі, свого часу служив у головному управлінні СБУ в Криму, на нині працює у "кримському відділенні" ФСБ Росії;

      Володимир Зарицький (народився 15 червня 1948 року): він є уродженцем Житомирщини, у 2001-2008 роках командував ракетними військами та артилерією сухопутних сил Росії; за інформацією РБК, є засновником ТОВ "Керівна компанія інфраструктурних проектів" (УКИП), яка будує розкішний готельний комплекс недалеко від окупованої Ялти.

      А до переліку підприємств, проти яких застосовуються нові обмеження, потрапили:

      – Акціонерне товариство "Санаторій Ай-Петрі" (Ялта);

      – Акціонерне товариство "Санаторій Дюльбер" (Ялта);

      – Акціонерне товариство "Санаторій Місхор" (Ялта);

      – Акціонерне товариство КримТеплоЕлектроЦентраль (Сімферополь);

      – ТОВ "Гарант-СВ" (Ялта);

      – ТОВ "Керівна компанія інфраструктурних проектів" (Сімферополь);

      – ТОВ "Південний проект" (Санкт-Петербург);

      – "Міністерство державної безпеки" так званої "ЛНР" (Луганськ);

      – Курорт "Мрія" (Ялта).

      Водночас у міністерстві зазначають, що нові санкції стосуються дій Росії проти України та є запровадженими на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), який ухвалив Конгрес і підписав президент США у 2017 році.

      Нагадаємо, напередодні у Держдепі заявили, що Сполучені Штати є готовими запровадити додаткові санкції проти Росії у зв'язку з використанням з боку Кремля хімічної зброї. Але водночас у відомстві наголосили, що Вашингтон повинен "ретельно визначити, яким буде ефект від цих санкцій на національну безпеку".

      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Війна на Донбасі Новини США Санкції Новини Криму Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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