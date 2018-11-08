США розширили санкції проти Росії через Крим і Донбас: пояснення Волкера

Сполучені Штати вперше розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили три особи та дев’ять підприємств з РФ.

Спершу нові обмеження анонсував спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

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За його словами, нові фінансові санкції є пов’язаними з Кримом і Донбасом.

Міністерство фінансів США до "чорного списку" додало трьох фізичних і дев’ять юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів, а також санкції посуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини,

– зауважив дипломат.

Водночас він наголосив, що "це перший крок, зроблений в форматі санкцій, який явно визнає те, що Росія насправді контролює Донбас, а усі тамтешні події відбуваються з руки Кремля".

"Росія все ще відмовляється виконувати мінські угоди. Зокрема, вона так і не вивела свій контингент зі Сходу України. У зв'язку з цим США є готовими зберігати наявні обмеження та час від часу посилювати режим санкцій, якщо Росія не робить кроки в бік завершення конфлікту", – додав він.

Також Волкер зазначив, що санкції підтверджують заяву, зроблену раніше Держсекретарем США Майком Помпео.

"Ми є готовими до тривалої конфронтації з Росією щодо статусу Криму", – підсумував дипломат.

Увечері 8 листопада на сайті американського Мінфіну з’явилася відповідна інформація.

Нагадаємо, наприкінці травня державний секретар США Майк Помпео наголосив, що Вашингтон має намір ввести ще більше антиросійських санкцій. Водночас він зауважив, що Росія є "викликом для стратегічних інтересів США".