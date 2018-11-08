США расширили санкции против России из-за Крыма и Донбасса: объяснение Волкера

Соединенные Штаты готовятся впервые расширить санкции против России за ее агрессию в Украине. Под удар, в частности, попали три человека и девять предприятий из РФ.

Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.

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По его словам, новые финансовые санкции связаны с Крымом и Донбассом.

Министерство финансов США объявит эту информацию чуть позже. Відомтсво в "черный список" добавило троих физических и девятерых юридических лиц, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов, а также санкции будут касаться тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека,

– отметил дипломат.

Между тем он подчеркнул, что “это первый шаг, сделанный в формате санкций, который явно признает то, что Россия на самом деле контролирует Донбасс и все тамошние события происходят с руки Кремля".

"Россия все еще отказывается выполнять минские соглашения. В частности, она так и не вывела свой контингент с Востока Украины. В связи с этим США готовы сохранять имеющиеся ограничения и время от времени усиливать режим санкций, если Россия не делает шаги в сторону завершения конфликта", – добавил он.

Также Волкер отметил, что санкции подтверждают заявление, сделанное ранее Госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы готовы к длительной конфронтации с Россией относительно статуса Крыма", – подытожил дипломат.

Вечером 8 ноября на сайте американского Минфина появилась соответствующая информация.

Напомним, в конце мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести еще больше антироссийских санкций. В то же время он отметил, что Россия является "вызовом для стратегических интересов США".