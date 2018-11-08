У Держдепі США зробили заяву щодо нових санкцій проти Росії

Сполучені Штати є готовими запровадити додаткові санкції проти Росії у зв'язку з використанням з боку Кремля хімічної зброї, щоправда однак Вашингтон повинен "ретельно визначити, яким буде ефект від цих санкцій на національну безпеку".

Таку заяву зробив заступник речника Держдепу Роберт Палладіно, передає "Голос Америки".

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"Що має відбутися після повідомлення Конгресу про те, що Росія відмовилася гарантувати незастосування хімзброї? Ми зробили те, чого від нас вимагає закон – поінформували Конгрес... У міру того, як буде просуватися процес, ми будемо виконувати вимоги закону", – зазначив він.

Щоправда, на питання про те, коли саме буде запроваджено додаткові санкції, Палладіно заявив, що це "тривалий процес" і додав, що США хочуть ввести санкції "у повній відповідності з законом".

Ми повинні ретельно розглянути те, як ці санкції можуть вплинути на інтереси національної безпеки США... Поки що я можу сказати тільки це. Однак, ми ставимося до цього питання дуже серйозно. Чи розглядає влада США призупинення дипломатичних взаємин із Москвою як один із можливих заходів санкцій? Держдепартамент буде діяти відповідно до вимог закону. Я не збираюся передбачати, які саме санкції в результаті буде запроваджено проти Кремля,

– підсумував дипломат.

Нагадаємо, нещодавно представник Держдепартаменту Девід Теслер заявив, що у США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції». За його словами, наразі Вашингтон "вдумливо опрацьовує" наступні кроки щодо Москви та повідомить про них згодом.