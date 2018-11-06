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      Вашингтон готує для Росії "драконівські санкції": чого слід боятися Кремлю

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      США готують для Росії нові "драконівські санкції"
      США готують для Росії нові "драконівські санкції" / Фото з відкритих джерел

      У США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції". Наразі Вашингтон "вдумливо опрацьовує" наступні кроки щодо Москви і повідомить про них згодом.

      Про це повідомив представник Держдепартаменту США Девід Теслер, пише російська служба BBC.

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      Американський політик наголосив, що про підготовку санкцій вже повідомили Конгресу.

      Отже, запускається механізм введення другого раунду санкцій. Закон не передбачає обов'язкового вступу санкцій в силу сьогодні. Ми не оголошуємо вступ в силу будь-яких обмежень,
      – розповів представник Держдепу.

      Він додав, що США акуратно і вдумливо опрацьовують наступні кроки, і те, якими вони будуть, стане відомо пізніше.

      24 канал писав,що про невиконання гарантій щодо хімічної і біологічної зброї з боку Москви заявив також голова комітету у закордонних справах палати представників Конгресу Ед Ройс. До слова, російський держдеп мав надати висновок про виконання Росією умов закону США про хімічний і біологічну зброю до 6 листопада. 

      Видання зазначає, що другий пакет санкцій передбачає введення жорстких обмежень щодо Кремля. Йдеться, зокрема, про заборону для американських банків на надання кредитів уряду Росії, якщо це не кредити на покупку продуктів харчування чи сільськогосподарської продукції. Також практично повність заборонять взаємну торгівлю. Виняток становить експорт з США товарів сільськогосподарського сектора.

      Окрім того, американські політики прогнозують обмеження або заморозку дипломатичних взаємин між США і урядом Росії. Також компаніям, які контролюються урядом країни, заборонять авіаперельоти – під цю норму підпадає "Аерофлот".

      Закон також передбачає введення персональних санкцій проти людей, які брали участь в поширенні хімічної зброї. Так, люди із "чорного списку" отримають заборону на будь-які контракти і угоди між урядом США. Крім того, забороняється імпорт в США продукції або послуг, вироблених тими, хто потрапив під санкції, або пов'язаними з ними компаніями.

      Санкції працюють. Вони завдають збитки російській владі, а також тим, хто допомагає Росії здійснювати її підривні дії. Ми робимо так, щоб розплата за дії всіх цих суб'єктів була більше,
      – наголосив Теслер.

      До того ж паралельно з "драконівськими санкціями" в Конгресі США розглядається і законопроект, який його автори охрестили "санкціями з пекла".

      В економічній частині законопроекту міститься заборона на операції і заморожування активів в США семи російських банківських структур, які вже перебувають в режим санкцій.

      Так, на практиці це означатиме неможливість для цих банків стандартних доларових розрахунків через коррахунки в банках США.

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      Видання зазначає, що цей документ пропонує поширити моніторинг порушення санкцій на діяльність страхових компаній та інші пункти, а також визнати Росію державою, що спонсорує тероризм.

      Законопроекти, що розглядаються в сенаті, говорять про глибоке та серйозне невдоволення з боку Конгресу, адміністрації і народу США через зростання підривної діяльності з боку Росії. І ця активність (Москви – 24 канал) зберігається, незважаючи на всі кроки з нашого боку, – сказав представник Держдепу.

      Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Невдовзі американський уряд оголосив про роботу другим раундом "жорстких" санкцій проти Кремля.

      Тоді у конгресі також заявляли, що Росія не надала можливості США проінспектувати російські об’єкти щодо знищення хімічної зброї. Таким чином, Москва не надала гарантій незастосування хімічної зброї в майбутньому, що було умовою для незапровадження нових санкцій.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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