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      Все може змінитися: як вибори до Конгресу вплинуть на Трампа

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      Вибори до Конгресу США можуть змінити політичне становище Трампа
      Вибори до Конгресу США можуть змінити політичне становище Трампа / The Indian Express

      Від результатів проміжних виборів до Конгресу, які пройдуть 6 листопада, залежить і політичне майбутнє президента США Дональда Трампа.

      Існують три варіанти розвитку подій, які суттєво вплинуть на майбутню політику Сполучених Штатів, пише Der Spiegel.

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      Згідно з першим варіантом, перемогу в обох палатах Конгресу отримують члени Республіканської партії, тоді у політичному векторі Америки відбудеться мало змін, вважають автори статті. "Що стосується розслідування щодо впливу Росії на американські вибори у 2016 році, яке веде спецпрокурор США Роберт Мюллер, то очікується, що Трамп спробує його зірвати: у верхах Міністерства юстиції обговорюється відставка міністра юстиції Джеффа Сешнса. Його, ймовірно, замінять міністром, який буде використовувати свою владу для того, щоб швидко припинити розслідування", – пояснюють журналісти.

      У зовнішній політиці і в політиці безпеки глава Білого дому продовжить свій грубий курс щодо європейських союзників на кшталт Німеччини, прогнозує видання.

      Якщо ж більшість у Палаті представників здобудуть демократи, то вони можуть ініціювати процедуру імпічменту щодо Трампа. Однак, щоб процедура була схвалена і в Сенаті, проти президента США доведеться проголосувати і багатьом республіканцям, членам його ж партії, а це занадто велика перешкода, зауважує німецька газета.

      Однак в опозиції є багато інших опцій для того, щоб перешкодити Трампу або створити йому юридичні проблеми. Звинувачень досить: "російське розслідування", зловживання владою, корупція, порушення етики, обман з пожертвами, ухилення від сплати податків, сексуальні домагання,
      – перераховують автори публікації.

      Третій сценарій малоймовірний, але його виключати не варто. Якщо демократи всупереч очікуванням отримають більшість і в Сенаті, і Палаті представників, це переверне американську політику з ніг на голову. Тоді можливо, що на наступних виборах проти Трампа виступлять кандидати з власної партії. Він буде дуже ослаблений, а його політику будуть критикувати все більше людей, припускають німецькі журналісти.

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      Нагадаємо, раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться 6 листопада. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації та реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.

      Теги: Новини політики Вибори у США Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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