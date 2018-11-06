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      Все может измениться: как выборы в Конгресс повлияют на Трампа

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      Выборы в Конгресс США могут изменить политическое положение Трампа
      Выборы в Конгресс США могут изменить политическое положение Трампа / The Indian Express

      От результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 6 ноября, в некоторой степени зависит и политическое будущее президента США Дональда Трампа.

      Существует три варианта развития событий, которые существенно повлияют на будущую политику Соединенных Штатов, пишет Der Spiegel.

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      Согласно первому варианту, победу в обеих палатах Конгресса получают члены Республиканской партии, тогда в политической векторе Америки состоится мало изменений, считают авторы статьи. "Что касается расследования о влиянии России на американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер, то ожидается, что Трамп попытается его сорвать: в верхах Министерства юстиции обсуждается отставка министра юстиции Джеффа Сешнс. Его, вероятно, заменят министром, который будет использовать свою власть для того, чтобы быстро прекратить расследование", – поясняют журналисты.

      Во внешней политике и в политике безопасности глава Белого дома продолжит свой грубый курс относительно европейских союзников вроде Германии, прогнозирует издание.

      Если же большинство в Палате представителей получат демократы, то они могут инициировать процедуру импичмента Трампа. Однако, чтобы процедура была одобрена и в Сенате, против президента США придется проголосовать и многим республиканцам, членам его же партии, а это слишком большая помеха, отмечает немецкая газета.

      Однако в оппозиции есть много других опций для того, чтобы помешать Трампу или создать ему юридические проблемы. Обвинений достаточно: "российское расследование", злоупотребление властью, коррупция, нарушение этики, обман с пожертвованиями, уклонение от уплаты налогов, сексуальные домогательства,
      – перечисляют авторы публикации.

      Третий сценарий маловероятен, но его исключать не стоит. Если демократы вопреки ожиданиям получат большинство и в Сенате, и Палате представителей, это перевернет американскую политику с ног на голову. Тогда возможно, что на следующих выборах против Трампа выступят кандидаты из собственной партии. Он будет очень ослаблен, а его политику будут критиковать все больше людей, предполагают немецкие журналисты.

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      Напомним, ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.

      Теги: Новости политики Выборы в США Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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