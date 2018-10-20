Россия, Иран и Китай хотят повлиять на выборы в Конгресс США, спецслужбы

В пятницу, 19 октября, правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. А Министерство юстиции США обвинило россиянку в участии в такой схеме.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Операции этих стран имеют целью использование СМИ и социальных сетей для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе", – говорится в совместном заявлении 4 спецслужб и правоохранительных органов США.

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Внешнее вмешательство в выборы в США является угрозой нашей демократии. Определение и предотвращение этого вмешательства является нашим главным приоритетом,

– отметили в Национальной разведке, Минюсте, ФБР и Департаменте внутренней безопасности США.

В этих ведомствах также заявили, что сейчас нет доказательств существования нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования и изменения результатов. Однако это не означает, что этих угроз не существует.