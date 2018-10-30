США выделили огромную сумму на борьбу с иностранной пропагандой

Американское правительство выделило 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой. Вашингтон будет бороться с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранные аудитории.

Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино, пишет УНН.

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Он подчеркнул, что эти средства предназначены для противодействия российской, иранской и китайской дезинформации, направленной на иностранные аудитории.

По словам Палладино, средства были выделены в конце сентября. Их направили на финансирование "нескольких очень крупных проектов".

Так, 25 миллионов долларов Конгресс заложил в бюджет в 2018 финансовом году. Зато остальные 20 миллионов были выделены Пентагоном.

В оборонном бюджете на 2019 финансовый год предусмотрена передача Пентагоном средств Госдепартаменту на эти цели,

– сказал он.

Благодаря этим средствам, отмечает политик, будут разрабатывать технологии, которые позволят "предупреждать о появлении пропаганды на ранних этапах".

Кроме того, в центре хотят научить местные неправительственные и общественные организации, журналистов и блогеров распознавать пропаганду и ее обнаруживать.

Напомним, ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.