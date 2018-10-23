Вмешательство России в американские выборы: США дали первый отпор

Киберкомандование США начало первую кибероперацию против России. Ее цель – противодействие распространению российской дезинформации для предотвращения вмешательства в выборы.

Об этом сообщает сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что такая операция для защиты выборов выполняется впервые.

Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за границей, призванной защитить американские выборы, в частности промежуточные выборы в Конгресс, – 24 канал), которые состоятся в ноябре,

– говорится в материале.

По информации издания, американские специалисты по вопросам безопасности в киберпространстве отследили деятельность нескольких подозрительных россиян и идентифицировали их. Издание предполагает, что спецоперация США могла быть направлена на российских агентов и сотрудников разведки.

"Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями влияния. Высокопоставленные официальные лица, которые работают в сфере обороны, заявили, что они не угрожали непосредственно этим лицам", – пишут авторы.

Однако не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или с помощью других каналов связи.

Напомним, ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.