Втручання Росії у американські вибори: США дали першу відсіч

Кіберкомандування США розпочало першу кібероперацію проти Росії. Її мета – протидія поширенню російської дезінформації задля запобігання втручанню у вибори.

Про це повідомляє повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що така операція для захисту виборів виконується вперше.

Кампанія, яка включає низку місій, проведених за останні кілька днів, є першою подібного роду операцією за кордоном, покликаною захистити американські вибори, зокрема проміжні вибори (до Конгресу, – 24 канал), які відбудуться на листопаді,

– йдеться у матеріалі.

За інформацією видання, американські спеціалісти з питань безпеки у кіберпросторі відстежили діяльність кількох підозрілих росіян та ідентифікували їх. Видання припускає, що спецоперація США могла була спрямована на російських агентів та співробітників розвідки.

"Кіберкомандування надсилало прямі повідомлення агентам, які стоять за кампаніями впливу. Високопоставлені офіційні особи, які працюють у сфері оборони, заявили, що вони не погрожували безпосередньо цим особам", – пишуть автори.

Однак не уточнюється, чи було це зроблено електронною поштою, через чати або за допомогою інших каналів зв'язку.

Нагадаємо, раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться у листопаді. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації і реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.