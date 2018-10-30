США виділили величезну суму на боротьбу з іноземною пропагандою

Американський уряд виділив 40 мільйонів доларів на боротьбу з іноземною пропагандою. Вашингтон боротиметься із російською, іранською та китайською дезінформацією, спрямованою на іноземні аудиторії.

Про це повідомив заступник керівника прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно, пише УНН.

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Він наголосив, що ці кошти призначені для протидії російської, іранської та китайської дезінформації, спрямованої на іноземні аудиторії.

За словами Палладіно, кошти були виділені наприкінці вересня. Їх спрямували на фінансування "кількох дуже великих проектів".

Так, 25 мільйонів доларів Конгрес заклав у бюджет в 2018 фінансовому році. Натомість інші 20 мільйонів були виділені Пентагоном.

В оборонному бюджеті на 2019 фінансовий рік передбачена передача Пентагоном коштів Держдепартаменту на ці цілі,

– сказав він.

Завдяки цим коштам, зазначає політик, розроблятимуть технології, які дозволять "попереджати про появу пропаганди на ранніх етапах".

Окрім того, у центрі хочуть навчити місцеві неурядові і громадські організацій, журналістів і блогерів розпізнавати пропаганду та її виявлення.

Нагадаємо, раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться у листопаді. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації і реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.