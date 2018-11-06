Вашингтон готовит для России "драконовские санкции": чего следует бояться Кремлю

В США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции". Сейчас Вашингтон "вдумчиво прорабатывает" следующие шаги в отношении Москвы и сообщит о них позже.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер, пишет российская служба BBC.

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Американский политик подчеркнул, что о подготовке санкций уже сообщили Конгрессу.

Итак, запускается механизм введения второго раунда санкций. Закон не предусматривает обязательного вступления санкций в силу сегодня. Мы не объявляем вступление в силу каких-либо ограничений,

– рассказал представитель Госдепа.

Он добавил, что США аккуратно и вдумчиво прорабатывают следующие шаги, и то, какими они будут, станет известно позднее.

24 канал писал, что о невыполнении гарантий относительно химического и биологического оружия со стороны Москвы заявил также глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс. К слову, российский госдеп должен был предоставить заключение о выполнении Россией условий закона США о химическом и биологическом оружии до 6 ноября.

Издание отмечает, что второй пакет санкций предполагает введение жестких ограничений в отношении Кремля. В частности, речь идет о запрете для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции. Также практически полностью запретят взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора.

Кроме того, американские политики прогнозируют ограничение или заморозку дипломатических отношений между США и правительством России. Также компаниям, которые контролируются правительством страны, запретят авиаперелеты – под эту норму подпадает "Аэрофлот".

Закон также предусматривает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия. Так, люди из "черного списка" получат запрет на любые контракты и соглашения между правительством США. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, производимых теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.

Санкции работают. Они наносят ущерб российским властям, а также тем, кто помогает России совершать ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действия всех этих субъектов была больше,

– подчеркнул Теслер.

К тому же параллельно с "драконовскими санкциями" в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, которые уже находятся в режиме санкций, в том числе "Сбербанка", ВТБ, ВЭБа и "Промсвязьбанка".

Так, на практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

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Издание отмечает, что этот документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, которое спонсирует терроризм.

Законопроекты, рассматриваемые в сенате, говорят о глубоком и серьезном недовольстве со стороны Конгресса, администрации и народа США из-за роста подрывной деятельности со стороны России. И эта активность (Москвы – 24 канал) сохраняется, несмотря на все шаги с нашей стороны, – сказал представитель Госдепа.

Напомним, 22 августа Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре американское правительство объявило о работе вторым раундом "жестких" санкций против Кремля.



Тогда в конгрессе также заявляли, что Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом, Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для не введения новых санкций.