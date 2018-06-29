В окупованому Криму Росія випробувала турбіну Siemens, – ЗМІ

В окупованому Криму Росія провела випробовування турбіни Siemens. Таким чином Росія наближається до можливості запуску турбін та початку їх використання для виготовлення електроенергії для окупованого Криму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Як зазначає видання, відповідну заяву зробило Міністерство енергетики РФ. Зазначено, що це перші випробовування виготовленої у Німеччині турбіни, яка встановлена в окупованому Криму всупереч санкціям Європейського союзу.

У міністерстві окупантів заявили, що турбіна успішно пройшла тест на одному з двох нових енергоблоків поблизу окупованого Сімферополя.

Експерти прогнозували, що Росії буде складно активувати турбіни та програмне забезпечення без допомоги консультантів Siemens. Попри це у компанії Siemens заявили, що тестування сталося без їх згоди.

Нагадаємо, в липні 2017 Росія хотіла здійснити монтаж газових турбін виробництва німецького концерну Siemens в окупованому Криму. Німецький концерн Siemens визнав, що його продукція (газові турбіни) потрапила до окупованого Криму в обхід санкцій. Згодом Siemens подав позов до Арбітражного суду Москви щодо цих поставок.