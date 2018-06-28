Під Сімферополем зарізали кримську татарку з дитиною: фото

У середу, 27 червня, в окупованому селі Давидівка під Сімферополем зарізали 33-річну кримську татарку з восьмирічним сином.

Про це у Facebook повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв.

"Жінка померла на місці, дитину відвезли до лікарні, але не змогли врятувати. У соцмережах повідомляють, що вбивцю впіймали", – написав журналіст.

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Він також сповістив, що нападник ходив вулицею, заходив у двори і відчинені двері. Цю сім'ю зарізав їх же кухонним ножем. Після скоєного зловмисник розбив скло в автомобілі на цій же вулиці і залишив свої криваві відбитки на дверях сусіднього будинку.

Кримський активіст Заїр Смедля повідомив у Facebook про обшуки у родича загиблих Ахтема Мустафаєва.

"Ахтем Мустафаєв має родинне відношення до сім'ї зарізаних у Давидівці, і начебто перебуває там, напевно, силовики не хочуть, щоб багато людей прийшли на похорон", – написав Смедля.