У новому звіті ISW показав і карти усіх ділянок фронту. Їх та основні висновки американських аналітиків публікує 24 Канал.

У попередньому звіті ЗСУ звільнили село на Сумщині, а окупанти просунулися на 4 напрямках: огляд фронту ISW

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 25 червня

Бої в Курській області тривали 24 червня, про зміни ситуації інформації немає.

області тривали 24 червня, про зміни ситуації інформації немає. Російські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи від 24 червня свідчать, що вони незначно пройшли на північний захід від Андріївки, це на північ від міста Суми.

області. Геолокаційні відеозаписи від 24 червня свідчать, що вони незначно пройшли на північний захід від Андріївки, це на північ від міста Суми. Наступальні операції росіян на півночі Харківської області не призвели до просувань. На Куп'янському напрямку підтвердженого прогресу окупанти також не досягли, як і до Борової, Лимана й на Сіверському напрямку.

області не призвели до просувань. На Куп'янському напрямку підтвердженого прогресу окупанти також не досягли, як і до Борової, Лимана й на Сіверському напрямку. Російські війська просунулися біля Часового Яру . Геолокаційні кадри від 24 червня вказують, що вони пройшли в південно-західному напрямку від міста.

. Геолокаційні кадри від 24 червня вказують, що вони пройшли в південно-західному напрямку від міста. Українські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відео за 23 червня показують їх у західній Яблунівці, що на захід від Торецька.

Як змінилася лінія фронту за 24 червня / Карти ISW

Російські війська просунулися на Покровському напрямку. Відео від 24 червня показує, як український безпілотник влучив у російського військового у західній Малинівці, що на північний схід від Покровська. Це свідчить, що росіяни захопили це поселення.

напрямку. Відео від 24 червня показує, як український безпілотник влучив у російського військового у західній Малинівці, що на північний схід від Покровська. Це свідчить, що росіяни захопили це поселення. Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. На геолокаційних відеозаписах за 24 червня видно, як окупанти підіймають прапор у центральній частині Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки. Це свідчить, що вони нещодавно захопили це поселення.

напрямку. На геолокаційних відеозаписах за 24 червня видно, як окупанти підіймають прапор у центральній частині Новосергіївки, що на північний схід від Новопавлівки. Це свідчить, що вони нещодавно захопили це поселення. На напрямку Великої Новосілки та на заході Запорізької області змін не зафіксовано, про активність біля Гуляйполя інформації не було.

області змін не зафіксовано, про активність біля Гуляйполя інформації не було. Українські війська просунулися під час ймовірного рейду на Херсонському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 23 червня свідчать, що українці пройшли на північ від Олешок, це на південний схід від Херсона на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського автомобільного мосту.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська просунулися поблизу Торецька та Херсона, а російські – на півночі Сумської області та біля міст Часів Яр, Покровськ і Новопавлівка.