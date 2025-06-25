В новом отчете ISW показал и карты всех участков фронта. Их и основные выводы американских аналитиков публикует 24 Канал.
В предыдущем отчете ВСУ освободили село на Сумщине, а оккупанты продвинулись на 4 направлениях: обзор фронта ISW
Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 25 июня
- Бои в Курской области продолжались 24 июня, об изменениях ситуации информации нет.
- Российские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 24 июня свидетельствуют, что они незначительно прошли на северо-запад от Андреевки, это к северу от города Сумы.
- Наступательные операции россиян на севере Харьковской области не привели к продвижениям. На Купянском направлении подтвержденного прогресса оккупанты также не достигли, как и к Боровой, Лиману и на Северском направлении.
- Российские войска продвинулись возле Часового Яра. Геолокационные кадры от 24 июня указывают, что они прошли в юго-западном направлении от города.
- Украинские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видео за 23 июня показывают их в западной Яблоновке, что к западу от Торецка.
Как изменилась линия фронта за 24 июня / Карты ISW
- Российские войска продвинулись на Покровском направлении. Видео от 24 июня показывает, как украинский беспилотник попал в российского военного в западной Малиновке, что к северо-востоку от Покровска. Это свидетельствует, что россияне захватили это поселение.
- Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении. На геолокационных видеозаписях за 24 июня видно, как оккупанты поднимают флаг в центральной части Новосергиевки, что к северо-востоку от Новопавловки. Это свидетельствует, что они недавно захватили это поселение.
- В направлении Великой Новоселки и на западе Запорожской области изменений не зафиксировано, об активности возле Гуляйполя информации не было.
- Украинские войска продвинулись во время вероятного рейда на Херсонском направлении. Геолокационные видеозаписи от 23 июня свидетельствуют, что украинцы прошли к северу от Олешек, это на юго-восток от Херсона на левом берегу Днепра вблизи Антоновского автомобильного моста.
Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка и Херсона, а российские – на севере Сумской области и у городов Часов Яр, Покровск и Новопавловка.