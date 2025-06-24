Об этом во вторник, 24 июня, рассказали аналитики DeepState, передает 24 Канал. Ресурс обновил карту боевых действий.

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Где имели успех россияне

По данным DeepState, в Донецкой области враг оккупировал село Новомихайловка Лиманской городской территориальной общины, а также продвинулся возле Нелиповки Бахмутского района, Романовки Краматорского района, Новоторецкого Покровского района и в Леонидовке Бахмутского района.

Кроме того, россияне имели успех в Купянском районе Харьковской области – вблизи Радьковки и в Голубовке, а также в Луганской области – у Грековки.

Россия оккупировала Новомихайловку: смотрите на карте

Напомним, вечером 23 июня аналитики сообщали о продвижении россиян возле Клещеевки, Дачного, Торецка, Федоровки и Шевченко.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боестолкновений. Больше всего атак украинские защитники отражали на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.