Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 36 авиационных ударов, применив 17 ракет и сбросив 72 КАБ.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили 6 076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 861 дрон-камикадзе.

В ответ украинские ракетные войска и артиллерия поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства ракетных войск и артиллерии и 1 пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив 22 КАБы, и совершил 262 обстрела, из которых 8 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.

Что происходит возле Волчанских Хуторов: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинцы отбили 1 атаку противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочок, Приволля, Бондарного.

На Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

Что происходит возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатир, Новоселка, Запорожье, Перебудова, Комар, Мирное, Шевченко, Вильне Поле и в направлении Воскресенки.

Какова ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 6 раз безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1 200 оккупантов, теперь общие потери россиян составляют около 1 013 700 личного состава.

Кроме того, враг потерял еще 7 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 198 БпЛА оперативно-тактического уровня и 100 единиц автомобильной техники и автоцистерн.