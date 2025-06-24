Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. К сожалению, зафиксировано попадание в 6 локациях.

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Как отработала ПВО

Вражеские цели атаковали Украину с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауда временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 08:00 вторника, 24 июня, противовоздушная оборона обезвредила 78 вражеских БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, юге и севере страны. Среди них:

63 цели – сбиты огневыми средствами поражения,

15 целей – локально потеряны или подавлены РЭБ.

Воздушное нападение отражали авиация зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К слову, в результате ночной дроновой атаки повреждено около 30 жилых домов в Сумской области, там возник масштабный пожар. Погибли 3 человека, в том числе 8-летний мальчик; еще 6 человек пострадали, половина среди них – дети.

Взрывы также прогремели в Харькове, город атаковали по меньшей мере 7 российских БПЛА. Враг попал в частный сектор вблизи больницы Немышлянского района города, а также в гражданское предприятие.