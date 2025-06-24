Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. На жаль, зафіксовано влучання в 6 локаціях.

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Як відпрацювала ППО

Ворожі цілі атакували Україну з напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також Чауда тимчасово окупованого Криму.

Станом на 08:00 вівторка, 24 червня, протиповітряна оборона знешкодила 78 ворожих БпЛА типу "Шахед" і безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. Серед них:

63 цілі – збито вогневими засобами ураження,

15 цілей – локаційно втрачено або подавлено РЕБ.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

До слова, унаслідок нічної дронової атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків у Сумській області, там виникла масштабна пожежа. Загинули 3 людини, зокрема 8-річний хлопчик; ще 6 осіб постраждали, половина серед них – діти.

Вибухи також пролунали в Харкові, місто атакували щонайменше 7 російських БпЛА. Ворог поцілив у приватний сектор поблизу лікарні Немишлянського району міста, а також у цивільне підприємство.