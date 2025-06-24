Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 3 ракетних та 36 авіаційних ударів, застосувавши 17 ракет і скинувши 72 КАБ.

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Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили 6 076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 2 861 дрон-камікадзе.

У відповідь українські ракетні війська та артилерія уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 засоби ракетних військ і артилерії та 1 пункт управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши 22 КАБи, та здійснив 262 обстріли, із яких 8 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

Що відбувається біля Вовчанських Хуторів: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українці відбили 1 атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

Що відбувається біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи 6 разів безрезультатно намагалися просунутися уперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували 1 200 окупантів, тож тепер загальні втрати росіян складають близько 1 013 700 особового складу.

Окрім того, ворог утратив ще 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 100 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.