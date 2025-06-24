Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 013 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 24 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

особового складу – близько 1 013 700 (+1 200),

танків – 10 966 (+1),

бойових броньованих машин – 22 879 (+7),

артилерійських систем – 29 511 (+21),

РСЗВ – 1 424 (+1),

засобів ППО – 1 188 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198),

крилатих ракет – 3 388 (+12),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100),

спеціальної техніки – 3 920 (+0).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, 23 червня один із найефективніших підрозділів серед Сил оборони – Центр спеціальних операцій "А" СБУ – святкував 31-річчя. На його рахунку "відмінусовано" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США.

Станом на 20 червня бійці підрозділу вразили 1610 танків, 2878 ББМ, 229 РСЗВ, 2655 артилерійських систем, ⁠329 систем ППО тощо.