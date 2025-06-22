Після ударів у грудні 2022 року Росія перемістила літаки до "Оленьї". Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що у Кремлі думали, що Україна ніяк туди не дістане.

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Скільки ракет ще може випускати Росія з "тушок"

Вже у 2025 році Сили оборони атакували аеродром "Енгельс". Росіяни знову не на жарт перелякалися, зняли судна й знову змінили місце дислокації. Зараз прийшло усвідомлення, що врятуватися не вдасться, тому потрібно просто сховати свої літаки якнайдалі.

Вони вирішили, що база "Українка" якось допоможе, там транспорт ходить. Цікаво, що під час операції "Павутина" не доїхала одна вантажівка з дронами. Тож тепер росіяни перегнали Ту-160 на базу в Анадир, з якою взагалі немає дорожнього сполучення,

– підкреслив авіаційний експерт.

Туди можна дістатися тільки кораблем або літаком. Тепер саме там і на базі "Українка" розміщені російські судна. Для того, щоб здійснити удар по нашій державі ракетами Х-101, окупантам треба повернутися в європейську частину Росії. Приземлитися в "Енгельсі" або дозаправитися у повітрі.

По-іншому вони не зможуть долетіти, запустити ракети й повернутися назад. Палива не вистачить. Але, скоріш за все, зараз окупанти робитимуть пуски не більше, ніж на 10 – 15 крилатих ракет,

– наголосив Костянтин Криволап.

Це дорогий фон для того, щоб виконувати атаки по Україні. Адже мовиться про літаки, які вже давно вижили своє. Робити щось серйозне вони вже не здатні.

Нагадаємо, внаслідок операції "Павутина" було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації росіян одразу на декількох аеродромах. Зокрема під атакою був аеродром "Оленья", звідки Росія постійно запускала ракети по Україні.