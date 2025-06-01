Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

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Дрони продовжують атакувати російські аеродроми

1 червня безпілотники СБУ дісталися до аеродрому "Дягілєво" в російській Рязані. Жителі та місцева влада підтвердили інформацію про атаку дронів.

ЗМІ повідомляють, що на аеродромі "Дягілєво" пролунало 7 вибухів.

Варто також зазначити, що цей аеродром є одним із ключових об'єктів стратегічної авіації Росії.

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Довідка. На авіабазі "Дягілєво" дислоковані 43 Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203 окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78.

Окрім цього, росіяни також скаржаться на наліт дронів на аеродром "Енгельс" у Саратовській області – там вже оголосили загрозу БпЛА.

За даними моніторингових телеграм-каналів, всі борти з авіабази "Енгельс-2" росіяни підняли в повітря.

Нагадаємо, 1 червня СБУ проводить унікальну операцію зі знищення російської стратегічної авіації. Як повідомляють джерела, наразі літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".