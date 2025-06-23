23 червня один із найефективніших підрозділів серед Сил оборони – Центр спеціальних операцій "А" СБУ – святкує 31-річчя. Саме він стоїть за операціями, яким аплодує весь світ та пишаються українці, передає 24 Канал.

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Легендарний підрозділ

Спецпризначенці Служби безпеки стабільно входять до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників. Загалом на рахунку ЦСО "А" – "відмінусовано" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США.

Серед техніки окупантів, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ станом на 20 червня 2025 року:

•⁠ ⁠1610 танків;

•⁠ ⁠2878 ББМ;

•⁠ ⁠229 РСЗВ;

•⁠ ⁠2655 артилерійських систем;

•⁠ ⁠329 систем ППО;

•⁠ ⁠367 систем РЕБ/РЕР;

•⁠ ⁠1937 БпЛА;

•⁠ ⁠4 гелікоптери.

Воїни ЦСО "А" проводять унікальні операції в тилу ворога / Фото пресслужба СБУ

Саме завдяки роботі ЦСО "А" у російському тилу стається "бавовна": вибухають військові склади, бази, аеродроми та оборонні підприємства. Брали участь спецпризначенці і в історичній операції "Павутина", у ході якої були атаковані ворожі бомбардувальники на 4 аеродромах.

За час повномасштабного вторгення 17 воїнів ЦСО "А" СБУ нагороджені званнями Герой України, ще понад 800 бійців – удостоєні іншими державними нагородами.